Bir süredir sosyal medyanın gündemine yer alan Aygün Aydın, kendisine yapılan eleştirilerden çok bunaldığını söyledi. Aydın, "Her şeyin sebebi Hakan'la çıkmış olmam ya alın o ga....tı istediğinizi yapın. Sosyeteymiş a....k.....ço....." diyerek küfürler yağdırdı.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKACAĞIM"

Türk milletine de hakaret eden Aygün "Siz Türk toplumu olarak insanların mutluluklarını kıskanan ş....iz bir milletsiniz. Nefret ediyorum sizden vatandaşlığından mümkün olduğu en kısa sürede çıkacağım" diyerek şok etti.

Aygün daha sonra bu açıklamaları yaptığı videoyu sildi.

KAZANDIĞI PARAYI AÇIKLADI

Oyuncu Aygün Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı da açıkladı.

Aydın, yaptığı açıklamada, "Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.

"BİR DAHA GÖRÜŞMEMEK ÜZERE..."

Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal."