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Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm - Son Dakika

Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm

04.11.2021 14:15

ANKARA Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, katıldığı organ bağışı farkındalık etkinliğinde, "Bana umut ışığı oldular.

ANKARA Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, katıldığı organ bağışı farkındalık etkinliğinde, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçen yıl hastanede karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı. Taşıyan, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var" diye konuştu.

PROF. DR. BOSTANCI: ORGAN NAKLİ CANDAN CANA YAPILAN BİR SADAKADIR

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, Hakan Taşıyan'ın nakil sürecini anlatarak, "Hakan bey yaklaşık 1 buçuk yıl önce geldi. Geldiğinde hem karaciğerinde hem de böbreğinde problem vardı. Hem karaciğer hem de böbrek nakli yapma kararı aldık. Bir akşam İzmir'den karaciğer çıktı ve devletimizin sağladığı imkanla uçak ile oraya gidilerek karaciğer alındı. Daha sonra kendisine karaciğer nakli yaptık. Beş gün sonra da kız kardeşinden böbrek nakli gerçekleştirildi. Nakil üzerinden yaklaşık 9 ay geçti, şu anda bir delikanlı gibi karşımızda ve sahnelere döneceği günü bekliyoruz. Organ nakli candan cana yapılan bir sadakadır. Bunu unutmamak lazım. O nedenle organ bağış haftasında herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan yaklaşık 9 kişiye hayat vermektedir. Lütfen organlarınızı bağışlayın. Herkes yakınına sarılabilsin" dedi.

DOKTORLARDAN RESİM SERGİSİ

Etkinlik kapsamında, Koodinatör Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Süha Şen ve Genel Cerrahi Kliniği Asistan Hekimi Dr. Merve Gül Kasım da hastanede resim sergisi açtı. Türkiye'nin organ naklinde dünyada 5'inci sıra olduğunu anlatan Uzman Dr. Süha Şen, "Organ nakli haftasında bizim asıl istediğimiz organlarımızın bağışlanması ve böylece organ bekleyen hastalarımızın sağlıklarına kavuşması. Akciğer, karaciğer nakli yapılan hastalarımız sağlıklarına kavuşuyorlar, aileleriyle yaşamlarını devam ettiriyorlar. Burada sadece hastalar değil hastaların aileleri de mağdur olup yıpranmakta. Dünyada organ naklinde 5'inci sıradayız. Sadece ölmüş olan kişilerden değil ailelerden yapılan nakiller de bizim için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm

Ankara Şehir Hastanesi, Hakan Taşıyan, Mevla, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm - Son Dakika


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