Son Dakika Haberleri: Hakemlere Aynı Standartta Eğitim

Hakemlere Aynı Standartta Eğitim

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Bedri Dölkeleş, Türkiye'de hakem eğitim sisteminin tabandan tavana aynı olması için çalıştıklarını belirterek, "Bu, standardın sağlanması açısından önemlidir.

Hakemlere Aynı Standartta Eğitim, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Bedri Dölkeleş, Türkiye'de hakem eğitim sisteminin tabandan tavana aynı olması için çalıştıklarını belirterek, "Bu, standardın sağlanması açısından önemlidir. Cüneyt Çakır'a ne anlatılıyorsa tüm hakemlerimize de o anlatılıyor." dedi.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Osmaniye'de bölgesel hakemlere yönelik atletik test ve kış semineri düzenlendi.


Seminere katılan Dölkeleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu antrenörleri gözetiminde düzenlenen seminer ve testlere B klasman, C klasman, bölgesel hakem, kadın bölgesel hakem ile yardımcı hakemlerin katıldığını ve büyük çoğunluğunun başarılı olduğunu söyledi.

Böyle bir etkinliğin Osmaniye'de ilk kez düzenlendiğini dile getiren Dölkeleş, "İl temsilcimiz Hasan Aykırı'nın tesis olarak kentin buna hazır olduğunu beyan ettiğinde buraya 76 hakem arkadaşımız farklı illerden gelerek atletizm testine tabi tutuldu. Burada başarılı olanlar ikinci ve üçüncü ligler ile bölgesel amatör liglerde görev alacaklar." diye konuştu.

Bedri Dölkeleş, Türkiye'deki tüm hakemlerin aynı standartta yetiştirilmesine ve aynı seviyede eğitim almasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hakem eğitim sisteminin tabandan tavana aynı olması için çalışıyoruz. Bu standardın sağlanması açısından önemlidir. Fauller, fena hareketler, ofsayt gibi her konularda Cüneyt Çakır'a ne anlatılıyorsa tüm hakemlerimize de o anlatılıyor. Standart hakem eğitiminin bir modelini bugün Osmaniye'de görüyoruz. Hangi ligde hakemlik yapıyorsa yapsın tüm hakemlerimiz en üst seviyede ve standartta eğitim alacak ve belirli bir standartta hakem olarak görev yapacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Osmaniye, Türkiye, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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