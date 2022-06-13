Hakim 10. Bölüm Final Fragmanı |"Hakim Ömer, senin bu davayla esas bağlantın ne?" - Son Dakika
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Hakim 10. Bölüm Final Fragmanı |"Hakim Ömer, senin bu davayla esas bağlantın ne?"

13.06.2022 09:43

Hakim 9. Bölüm.Tüm bölümleri izlemek için: https://www.youtube.com/playlist'list=PLQjJbKre--S19W-V9xI4IMri6-k0pSPZiHakim 9. Bölüm Özeti: Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda.

Hakim 9. Bölüm.

Tüm bölümleri izlemek için: https://www.youtube.com/playlist'list=PLQjJbKre--S19W-V9xI4IMri6-k0pSPZi

Hakim 9. Bölüm Özeti: Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?

Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar. Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.

#Hakim #atv

Oyuncular : Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)

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Hakim Final Fragmanı 2 | 'Parti gecesi Ozan'ın işini bitireceğim' @atv ? Hakim Final Fragmanı 2 | 'Parti gecesi Ozan'ın işini bitireceğim' @atv ? İçimizdeki Ateş 1.Tanıtım İçimizdeki Ateş 1.Tanıtım
Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Hakim 10. Bölüm Final Fragmanı |'Hakim Ömer, senin bu davayla esas bağlantın ne?' - Son Dakika

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