Son Dakika Haberleri: Hakim Yılmaz 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hakim Yılmaz 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

21 dakika önce

JİTEM ve KCK davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim Yılmaz 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

JİTEM ve KCK davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


JİTEM, KCK ve faili meçhul cinayetler davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanı olan ve FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz'ın, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Menderes Yılmaz SEGBİS'le bağlanırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ve son sözü sorulan sanık Menderes Yılmaz üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraat talep etti.


7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı


Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ın 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Yılmaz'ı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.


İddianameden


İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Menderes Yılmaz'ın emekli Albay Cemal Temizöz'ün faali meçhul cinayetlerden, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada tanık ile gizli tanıkların soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve şantajla ifade aldığı kaydedildi. İddianamede, sanık Yılmaz'ın örgüt için mahrem kabul edilen ve kamuoyu için önemli olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde mahkeme başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.


Sanık Yılmaz'ın 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Menderes Yılmaz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindiren sanığa 10 ay hapis
Viranşehir Başsavcılığı duyurdu: Sosyal medyadaki görüntüler bir yargı mensubuna ait değil Adnan Oktar organize suç örgütü davası görülürken salonda deprem hissedildi Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:15:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakim Yılmaz 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]