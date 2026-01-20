Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı - Son Dakika
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı

Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
20.01.2026 18:10
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Koç'un vefatı üzerine taziye mesajı yayınlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun'' ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç vefat etti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Zafer Koç'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yargıda Birlik Derneği tarafından yapılan açıklamada "Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç 19/01/2026 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi 20/01/2026 günü Ankara Etimesgut Ahi Mesut Söğüt Caminde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Etimesgut Mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

BAKAN TUNÇ'TAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı

SON DAKİKA: Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı - Son Dakika
