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HSK, ikinci kez serbest bırakılınca firar eden şüphelinin dosyasına ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika

HSK, ikinci kez serbest bırakılınca firar eden şüphelinin dosyasına ilişkin inceleme başlattı

07.01.2022 10:03
HSK, ikinci kez serbest bırakılınca firar eden şüphelinin dosyasına ilişkin inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra ikinci kez serbest bırakılmasının ardından firar eden suç örgütü elebaşı S.T'nin dosyasına ilişkin inceleme başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra ikinci kez serbest bırakılmasının ardından firar eden suç örgütü elebaşı S.T'nin dosyasına ilişkin inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, HSK Birinci Dairesince, Ankara'da suç örgütü kurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından soruşturması devam eden şüpheli S.T. dosyasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra firar etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralarında suç örgütü elebaşı S.T'nin de olduğu 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden bazıları emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Aralık 2021'de Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken aralarında S.T'nin de bulunduğu zanlılar, hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Savcılığın serbest bırakılmalarına yönelik itirazı da mahkeme tarafından reddedilmişti. Serbest bırakıldıktan sonra bir başka olaya karışan ve silahla yaralama suçundan yeniden gözaltına alınan S.T, tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece yine serbest bırakılmıştı.

Adli kontrol şartlarını yerine getirmediği belirlenen S.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, polis aramasına rağmen bulunamadı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Uyuşturucu, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HSK, ikinci kez serbest bırakılınca firar eden şüphelinin dosyasına ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HSK, ikinci kez serbest bırakılınca firar eden şüphelinin dosyasına ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika
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