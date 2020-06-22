Hakkari Belediyesi filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Hakkari Belediyesi filosunu güçlendiriyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık:

"Hakkari şehri huzur şehri yolunda hızla ilerliyor"

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi filosuna kattığı 24 yeni aracı kurban keserek dualar eşliğinde hizmete aldı.

Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan belediye otogarında yapılan yeni araçların hizmete alım törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum müdürleri, muhtarlar, belediye birim müdürleri ile personeli katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilen açılış töreni, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua okuması ve kurban kesimi ile başladı.

Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Hakkari'nin huzur şehri yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari Gelişim ve Dönüşüm projesini hazırlayarak çalışmalara başladık. Bu proje içerisinde 25 adet halk projemiz var. İlk geldiğimizde İller Bankasından gelen pay nedeniyle personel maaşlarını bile ödeyemedik. Bu şartlar altında başladık. Hazırladığımız gelişim ve dönüşüm paketi çerçevesinde çıkarttığımız 25 adet proje ile çalışmalara başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın destekleri ile yine kendi öz kaynaklarımızla İller Bankasının destekleriyle 24 adet yeni araç aldık. Bu araçlardan 10 tanesi şehir içi taşımacılıkta kullanılacak. Diğer 14 araç ise çöp araçları ve diğer iş makineleridir. Araç bakımında yeni bir değişim yaptık. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza burada şükranlarımı arz ediyorum. Hakkari şehri huzur şehri yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Vali Akbıyık, daha sonra araçları tek tek kontrol etti. Belediyeye yeni alanın ve Türk bayrakları ile donatılan araçlar, trafik polisi eskortluğunda kent merkezinde korna çalarak şehir turu yaptı.