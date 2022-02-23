Hakkari'de 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, ilçedeki bir arazide yapılan aramada 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.