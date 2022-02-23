Hakkari'de 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

23.02.2022 17:02
Hakkari'de 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, ilçedeki bir arazide yapılan aramada 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Hakkari kırsalında 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi Hakkari kırsalında 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, Yüksekova, Hakkari, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
16:19 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:09:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de 20 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement