8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı

09.08.2022 20:11
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı

Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit edilmesi, 16 askerin yaralanmasına katılan PKK-KCK'lı terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit edilmesi, 16 askerin yaralanmasına katılan PKK-KCK'lı terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, Türkiye'de Hakkari bölgesinde askeri birliklere, konvoylara silahlı ve EYP'li saldırı tarzında eylemlerde bulunduğu, 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Jandarma karayoluna yönelik 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı, Suriye ve Irak-Gare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Gaziantep'te ikamet ettiği tespit edilen Ş.M. PKK/KCK terör örgütü mensubu, bugün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Merkez'de icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında PKK'yı terörist, Kilis Adliyesine sevk edildi. - KİLİS

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Msb, '7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini' Duyurdu Msb, '7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini' Duyurdu MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle... MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle...
Kaynak: İHA

Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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