Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari'de 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Aralık'ta Derecik ilçesindeki dere yatağında yapılan aramada 50 bin 100 av tüfeği fişeği bulundu.

Derecik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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