Hakkari'de 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Aralık'ta Derecik ilçesindeki dere yatağında yapılan aramada 50 bin 100 av tüfeği fişeği bulundu.