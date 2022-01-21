Hakkari'de başarılı öğrencilere tablet verildi - Son Dakika

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan başarılı öğrencilere "Okul Destek Projesi" kapsamında tablet verildi.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumda düzenlenen programda öğrencilere tabletleri teslim edildi.

Öğrencilerle sohbet eden Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Salih Kaya, SED hizmetinden yararlanan çocukların sadece maddi olarak değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklendiğini belirtti.

Kentte Okul Destek Projesi'nin de başarıyla uygulandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Proje ile sosyal ve kültürel faaliyetlerle çocukların psiko-sosyal gelişimlerine ve akademik faaliyetlerle de çocukların okul başarılarının artmasına katkı sağlanıyor. Kurumumuz çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetleri sunuyor. Sizlerden daha çok kitap okumanızı istiyorum."

Programa müdür yardımcıları ve veliler de katıldı.