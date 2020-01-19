Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesince, Şehit Teğmen Abdulselam Özatak adına kurulacak kütüphane için başlatılan "Bir Kitapta Senden Olsun" kampanyasına destekler sürüyor.

Vakıf Başkanı Abdurrahman Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Durankaya Beldesindeki Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesine kurulacak kütüphane için kampanya başlatıklarını söyledi.

Bu kapsamda farklı illerinden vatandaşların kitap desteğinde bulunduğunu belirten Er, şunları kaydetti:

"Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi de destek için kampanya başlattı. Yoğun ilgi gören kampanyada binin üzerinde kitap toplandı. Büyük gayret ve özverili çalışmalarından dolayı başta Gaziantep Şube Başkanımız Mehmet Yeter ve tüm Gaziantep halkına teşekkür ediyorum. Hakkari'de şehitlerimizin ismini taşıyan okullarımızın kütüphanelerini yaşatma adına kampanyamız devam edecek."