Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı.

Yılmaz Mahallesi'nde bir atın çamura saplandığını gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından atı saplandığı yerden çıkardı.

Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, uzun uğraşlar sonucu sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

Ekiplerin at için seferber olduğunu aktaran Büyüksu, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.