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Hakkari'de eğitim toplantısı

1 saat önce

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Hakkari Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatif Başkanı Sibel Adıyaman, Aile Destek Merkezi Koordinatörü Remziye Müezzinoğlu ve çok sayıda kadın katıldı. Toplantının açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' ile kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasını amaçladıklarını söyledi. Kaya, "Hakkari'de kooperatif işletmeleriyle ilgili farkındalık oluşturmak, kooperatifler aracılığı ile kadın istihdamının artırılması ve gizli kadın emeğinin değerlendirilerek ekonomiye katılımının sağlanması ve kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarının sağlanmasını amaçlamaktayız" dedi. - HAKKARİ
Salih Kaya, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:38 Kaynak: İHA
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