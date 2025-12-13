Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan bir demir atölyesinde dün meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Ahmet Baran Uysal, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Van Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Uysal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Öte yandan, oğlunun yaralandığını öğrenen baba, Şırnak'tan Hakkari'ye gelirken trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan babanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Son Dakika › Yerel › Yürek yakan olay! Patlamada yaralanan oğluna giderken kaza geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?