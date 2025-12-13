Yürek yakan olay! Patlamada yaralanan oğluna giderken kaza geçirdi - Son Dakika
Yürek yakan olay! Patlamada yaralanan oğluna giderken kaza geçirdi

Yürek yakan olay! Patlamada yaralanan oğluna giderken kaza geçirdi
13.12.2025 13:47
Hakkari'de bir demir atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan patlamada ağır yaralanan 14 yaşındaki Ahmet Baran Uysal, Van Yanık Merkezi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Oğlunun durumunu öğrenmek için yola çıkan baba ise trafik kazası geçirdi.

Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan bir demir atölyesinde dün meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Ahmet Baran Uysal, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Van Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Uysal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, oğlunun yaralandığını öğrenen baba, Şırnak'tan Hakkari'ye gelirken trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan babanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

