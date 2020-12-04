Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

04.12.2020 18:02
Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde yürütülen operasyon kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde yürütülen operasyon kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde 39 tim ve 585 personelle gerçekleştirilen büyük çaplı Yıldırım-2 Cilo/Kazan Operasyonu kapsamında 3 adet sığınak içerisinde operasyon birliklerine ve araçlara eylem yapmak maksadıyla gizlenmiş şekilde 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 170 adet (14,5 mm) Doçka mühimmatı, 85 adet (12,7 mm) uçaksavar mühimmatı, 3 adet sim kartsız cep telefonu, 3 adet pil bloğu, 2 adet sırt çantası, 2 adet küçük tüp, 1 adet jeneratör, 4 adet uyku tulumu, 1 adet termal şemsiye, 2 adet sedye, 2 adet el yapımı patlayıcı kablosu, 1 adet yağmurluk, 1 adet çadır, 2 adet uydu alıcısı, 1 adet telsiz, 1 adet poster, büyük miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon, Mühimmat, Hakkari, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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