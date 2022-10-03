Eşinin 14 yıl önce şehit olduğu yerin toprağını evinde saklıyor - Son Dakika
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Eşinin 14 yıl önce şehit olduğu yerin toprağını evinde saklıyor

03.10.2022 12:40

14 yıl önce PKK'lı teröristlerce Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın eşi Asuman İlbaş, eşinin eşyalarını ve Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor.

Siirt'te yaşayan Asuman İlbaş, 3 Ekim 2008'de terör örgütü PKK mensuplarınca Aktütün Sınır Karakolu'na düzenlenen saldırıda eşini şehit verdi. 17 askerin şehit olduğu saldırının ardından eşinin şehadet haberini 2 aylık hamileyken öğrenen İlbaş, 7 ay sonra dünyaya gelen oğluna eşinin ismini verdi.

EVİNİN BAŞ KÖŞESİNDE EŞİNİN HATIRALARINI YAŞATIYOR

Evinin bir köşesini eşinin eşyalarına ayıran 3 çocuk annesi İlbaş, şehitten geriye kalan fotoğraflar ile kravat, künye, çakmak, tespih gibi eşyalara özenle bakıyor. İlbaş, çocuklarıyla gittiği Aktütün Sınır Karakolu bölgesinden 5 ay önce getirdiği bir avuç toprağı da evinde saklıyor. Oğlu Davut ile eşinin kabrini sık sık ziyaret eden İlbaş, eşi ve tüm şehitler için dua ediyor.

Eşinin şehit düştüğü toprağı evinde saklıyor

"EŞİME HAMİLE OLDUĞUMU SÖYLEYEMEDEN ŞEHİT OLDU"

Eşinin, 2 çocuk babasıyken askere gittiğini belirten İlbaş, "Eşim şehit düştüğünde 2 çocuğumla annemlerde kalıyordum. Eşime hamile olduğumu haber vermeden şehadete kavuştu. O zaman sürekli bölgede olduğu için ona haber verememiştim." dedi. Eşi ile en son, saldırıdan 3 gün önce görüştüğünü anlatan İlbaş, eşinin bir gün şehit olacağını hissettiğini ve bunu arkadaşlarıyla paylaştığını öğrendiğini dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMI BÜYÜTTÜM, ONUN EMANETİNE SAHİP ÇIKTIM"

İlbaş, "Bana, 'Sen güçlü bir kadınsın. Bana bir şey olduğu zaman çocuklarım sana emanet.' diyordu. Telefon görüşmemizden 3 gün sonra bu hain saldırı oldu. Bana verilen bilgiye göre eşim saldırı günü rahatsız olan bir askerin yerine nöbet tutmuş. Eşimin, hamile olduğumu haber vermeden şehadete ulaşması beni yaralıyor. 14 sene oldu, hep bir eksiklik var. Bayramlarda boynumuz bükük. Çocuklarımı büyüttüm, onun emanetine sahip çıktım. İnşallah onları eşime layık evlatlar olarak yetiştireceğim." diye konuştu.

Eşinin şehit düştüğü toprağı evinde saklıyor

"BİR DAVUT ŞEHİT OLDU, BİR DAVUT DÜNYAYA GELDİ"

Eşinin çok başarılı ve fedakar bir insan olduğunu belirten İlbaş, onu kaybettikten sonra doğan oğluna "Davut" ismini verdiğini söyledi. İlbaş, "Bir Davut şehit oldu, bir Davut dünyaya geldi. Onunla güldüm, onunla ağladım. Eşime çok benziyor, o nedenle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERE GİDİP TOPRAĞINI ALDIM"

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirten İlbaş, eşi ve kendisinin Kürt olduğunu, PKK'nın Kürtlere her zaman zarar verdiğini kaydetti. Eşinin şehadetinin ardından bir okula isminin verildiğini anlatan İlbaş, çocuklarıyla mayıs ayında eşinin şehit düştüğü yeri görmek için Aktütün Sınır Karakolu'nun bulunduğu bölgeye gittiklerini söyledi. İlbaş, "Eşimin şehit düştüğü yere gidip oradan bu toprağı aldım. İçerisinde eşimin canı, kanı var. Hatıralarıyla hasret gideriyoruz." dedi.

Eşinin şehit düştüğü toprağı evinde saklıyor

"BABAMIN ADINI YAŞATIYORUM"

İlbaş'ın çocuklarından 13 yaşındaki Davut, şehit babasının adını taşımanın onurunu yaşadığını söyledi. Davut İlbaş, "Babamı hiç görmedim. Annem bana hep onu anlatıyor. Rüyalarıma giriyor. Babamın adını yaşatıyorum. Onun adını yaşatmak beni gururlandırıyor. Babama layık bir evlat olmaya çalışıyorum." dedi. 15 yaşındaki Kadir de 1 yaşındayken babasının şehit olduğunu dile getirerek, "Onun hatırlarıyla yaşıyoruz. Onu çok özlüyoruz. Eşyalarını görünce duygulanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAHRAMAN BİR BABAYA SAHİP OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

17 yaşındaki Beyza ise aradan 14 yıl geçtiğini ancak babasına duyduğu hasretin dinmediğini belirterek, "Vatanı için canını veren kahraman bir babaya sahip olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün 13. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı ve üs bölgelerine 3 Ekim 2008'de terör örgütü PKK mensuplarınca ağır silahlarla düzenlenen saldırıda 17 asker şehit olmuş, 21 asker yaralanmıştı. Saldırı sırasında çıkan çatışmada 12 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Eşinin şehit düştüğü toprağı evinde saklıyor
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Kaynak: AA

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin 14 yıl önce şehit olduğu yerin toprağını evinde saklıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin 14 yıl önce şehit olduğu yerin toprağını evinde saklıyor - Son Dakika
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