Hakkari'de hayırseverlerin desteğiyle yapılacak caminin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de hayırseverlerin desteğiyle yapılacak caminin temeli atıldı

29.09.2022 16:35

Hakkari'ye bağlı Bağışlı köyü Budaklı mezrasında hayırseverlerin desteğiyle yapılması planlanan, Kur'an kursu ve taziye evinin yer alacağı 3 katlı caminin temeli törenle atıldı.

Hakkari'ye bağlı Bağışlı köyü Budaklı mezrasında hayırseverlerin desteğiyle yapılması planlanan, Kur'an kursu ve taziye evinin yer alacağı 3 katlı caminin temeli törenle atıldı.

Mezrada düzenlenen temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, caminin hayırlı olmasını dileyerek, yeni ibadethanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte her alanda değişim ve dönüşümün yaşandığını aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Çukurca'da da bir yatılı Kur'an kursumuzun temelini attık. Yine geçtiğimiz hafta Şemdinli'de 86 kadın hafızımızın icazet töreninde bulunduk. Hakkari halkı da kurumlarımız da hepsi Hakkari'nin gelişmesi ve kalkınması için bir bütün olarak çalışıyor. Dünyada ve ahiret için yapılacak en güzel yatırım hiç şüphesiz Kur'an kursu ve cami inşaatlarıdır. Buraya katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Bizim şu anda 60'ın üzerinde cami ve Kur'an kursu inşaatımız var."

Cami inşaatına destek olunması için girişimlerde bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ekrem Demir de Vali Akbıyık, katılımcılara ve hayırseverlere teşekkür etti.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesi ve kurban kesiminin ardından caminin temeli atıldı.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, kanaat önderleri, STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hakkari Üniversitesi, Şemdinli, AK Parti, Çukurca, Hakkari, Cami, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de hayırseverlerin desteğiyle yapılacak caminin temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 23:36:59. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de hayırseverlerin desteğiyle yapılacak caminin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement