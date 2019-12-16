Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı - Son Dakika

Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı

6 saat önce

HAKKARİ'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne (CİSAD) üye 5 dağcı, 3 bin rakımlı dağa kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı, System.String[]

HAKKARİ'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne (CİSAD) üye 5 dağcı, 3 bin rakımlı dağa kış tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, ilk kez gidilen dağa 'Cisad' adını verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari il Temsilciliği ile CİSAD organizasyonuyla, 2019 yılı kış faailiyetleri kapsamında dağ tırmanışı gerçekleştirildi.TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığında bir araya gelen CİSAD'a üye dağcılar Ercan İhtiyatoğlu, Gıyasettin Tatlı, Feyaz Tekin ve Ömer Kaplan, Kırıkdağ Köyü'nün Kırbaş Mahallesi'nde dün tırmanışa başladı. 14 kilometrelik karla kaplı tırmanış parkurunda Uleder vadisindeki bir mağaraya ulaşan dağcılar, geceyi burada kurdukları kampta geçirdi.

Ateş yakarak ısınmaya çalışan 5 dağcı, bugüne kadar hiç gidilmeyen 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı. Dağcılar, zirve yaptıkları dağa derneklerinin adı olan 'Cisad' ismini koydu. Yöre halkının dağa kendi aralarında 'Bersal' dediği, ancak bunun resmi bir isim olmadığı belirtildi.

AMACIMIZ, BURADAKI GÜZELLİKLERİ TANITMAK

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Hakkari'deki dağların doğa harikası olduğunu belirterek, "Bu dağa daha önce hiç kimse gitmediği için ismi de yok. İlk kez buraya zirve yaptık. İsmini de derneğimizin ismi olan 'Cisad' koyduk. Bu nedenle derneğimizle gurur duyuyoruz. Amacımız bölgemizde bulunan tüm zirvelere çıkıp dağlarımızı tanıtmaktır. Buradan tüm dağcılara selam gönderiyoruz. Dün Kırıkdağ köyünün Kırbaş Mahallesi'nde tırmanışımıza başladık. Uluder Vadisi'nde bir mağaraya ulaşarak, kamp kurduk. Toplam 14 kilometre parkur yaparak zirve yaptık" dedi.


Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
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