Hakkarililere ailece doğa sporlarını sevdiriyorlar

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de kayak, rafting yarışlarında elde ettikleri başarılarla dikkati çeken Tansu ailesi, gerçekleştirdikleri tırmanış ve trekking gibi etkinliklerle kentte doğa sporlarının gelişmesine de katkı sunuyor.

Yıllardır Hakkari'de profesyonel dağcılık ve doğa sporları yapan, ulusal ve uluslararası tırmanışlara katılan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, spor tutkusunu ailesine de aşıladı.

Küçük yaştan itibaren çocukları Rojin Şevval (18) ve Talha Armanç'a (15) kayak eğitimi vermeye başlayan baba, daha sonra eşi Safiye Nigar Tansu'yu da kayağa alıştırarak bu sporu birlikte yapmaya başladı.

Babaları sayesinde kayak yapmayı öğrenerek Hakkari Kayak Takımı'nın lisanslı sporcuları arasına giren Tansu kardeşlerden Rojin Şevval geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası, Talha Armanç da Erzincan'daki Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Tansu kardeşler, Hakkari ve bölgesel kayak yarışmalarında da elde ettiği derecelerle takımın en başarılı sporları arasında yer aldı.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bünyesindeki rafting takımı kuran Tansu ailesi, geçen yıl Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda ikinci, Van'ın Çatak ilçesi ve Tunceli'deki Türkiye Rafting Şampiyonası'nda da üçüncü oldu.

Elde ettikleri başarılarla Hakkari'deki gençlerin de bu spora yönelmesine katkı sağlayan Tansu ailesi, dağcılık ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle de kentin doğal güzelliklerini, doğal parkurlarını ve turizm potansiyelini tanıtıyor.

"Çocuklarım 4 yaşında kayağa başladı"

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tansu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'de yaklaşık 30 yıldır doğa sporlarının gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla çeşitli branşlarda faaliyet yürüttüklerini anlatan Tansu, şöyle konuştu:

"Sadece kayak değil, rafting, dağcılık ve kaya tırmanışları da yapıyoruz. Ulusal ve bölgesel derecelerimiz var. Doğa sporları içinde olup çocukları bulaştırmamak olmazdı. Çocuklarım 4 yaşında kayağa başladı. Şimdi ikisinin de dereceleri, madalyaları ve kupaları var. Ben ve eşimin de elde ettiği önemli dereceler bulunuyor. Hep birlikte yarıştığımız raftingde de Türkiye dereceleri elde ettik. Sporcu bir aileyiz. Hakkari halkı da spora çok yatkın. Burada insanlar çok rahat spor yapabiliyor. Biz de onlara doğa sporlarını sevdirmek için çaba gösteriyoruz."

"Hakkari'de birçok sporun yapılabileceğini göstermek istiyoruz"

Eşi sayesinde kayak yapmayı öğrendiğini aktaran Safiye Nigar Tansu ise şu ifadeleri kullandı:

"Ailede kayak yapmayı en son ben öğrendim. Çok şanslıydım çünkü 3 hocam vardı. Biz sadece kayak değil Hakkari'de birçok spor dalıyla ilgileniyoruz. Rafting yapıyoruz. Hakkari'de birçok sporun yapabileceğini göstermek istiyoruz. Bu sporlar aile bireylerinin de katılmasıyla yapabiliyor. Bizim ailece elde ettiğimiz başarılarımız var. Hakkari'de bu anlamda belki ilk aileyiz ama bir aile olarak kalmayacağız. Bundan sonra bir çok ailenin izimizden yürüyeceğine inanıyorum."

"Kardeşimle derecelerimiz var"

Rojin Şevval Tansu da 4 yaşındayken kayak takımlarıyla tanıştığını ve o günden bu yana kayak sporuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Sırasıyla kardeşini ve annesini kayağa alıştırdıklarını ifade eden Tansu, "Şimdi hep birlikte kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayağın dışında farklı spor dallarında da beraberiz. Ailemle beraber spor yapmayı, sosyal aktivitelere katılmayı çok seviyorum. Ben ve kardeşim lisanslı kayak sporcusuyuz. Hem il içinde hem de il dışında düzenlenen birçok yarışmada derecelerimiz var. Ayrıca rafting takımımız var. Bu takım bünyesinde katıldığımız yarışmalarda kupalar kazandık." dedi.