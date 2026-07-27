Haklı gururun coşkusu: İşte Filenin Sultanları'nın kupayı kaldırdığı o anlar - Son Dakika
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Haklı gururun coşkusu: İşte Filenin Sultanları'nın kupayı kaldırdığı o anlar

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2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları'nın coşku dolu anları beğeni topladı. Kupayı bir seremoni ile havaya kaldıran sultanların haklı gururu kameralara böyle yansıdı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kupayı seremoni ile kaldırdı. Sultanların haklı gururu kameralara yansırken, o anlar büyük beğeni topladı.

SULTANLAR ŞAMPİYON

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. East Asian Games Dome'da oynanan FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyon olmayı başardı.

Haklı gururun coşkusu: İşte <a class='keyword-sd' href='/filenin-sultanlari/' title='Filenin Sultanları'>Filenin Sultanları</a>'nın kupayı kaldırdığı o anlar

MİLLETLER LİGİ'NDE 2. ZAFER

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Haklı gururun coşkusu: İşte Filenin Sultanları'nın kupayı kaldırdığı o anlar

KUPAYI SEREMONİ İLE BÖYLE KALDIRDILAR

Filenin Sultanları, Brezilya'yı devirerek Türkiye'ye ikinci şampiyonluğu getirdi. Sultanların kupayı kaldırma anları ise büyük beğeni topladı. 

Zaferin ardından fotoğraf çekimleri için yüksek platformda bir arada olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zaferin nişanesi olan kupayı hep birlikte kaldırdı. 

Sultanların, haklı gururun coşkusuyla kupayı seremoniyle kaldırdığı anlar ise kameralara yansıdı.

Haklı gururun coşkusu: İşte Filenin Sultanları'nın kupayı kaldırdığı o anlar

Filenin Sultanları, Brezilya, Voleybol, Türkiye, Spor, Maç, Son Dakika

Son Dakika Filenin Sultanları Haklı gururun coşkusu: İşte Filenin Sultanları'nın kupayı kaldırdığı o anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Birdal Güven Birdal Güven:
    Bize yaşattığınız bu mutluluk için sonsuz teşekkürler. Rabbim size güç kuvvet versin. GURURUMUZSUNUZ. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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