Haksız fiyat artışına cezai işlem uygulanacak - Son Dakika
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Haksız fiyat artışına cezai işlem uygulanacak

6 saat önce

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle ticari ürünlerde haksız fiyat artışı yapan işletmeler hakkında cezai işlem başlatılacağını söyledi.

Haksız fiyat artışına cezai işlem uygulanacak, System.String[]

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle ticari ürünlerde haksız fiyat artışı yapan işletmeler hakkında cezai işlem başlatılacağını söyledi.


Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüsle ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi. Kozuva, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımızı mağdur ederek bu tip bir artış yaptığı tespit edilen firmalar hakkında Odamız Disiplin Kuruluna sevk edilerek, haklarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 21, 43, 87 ve 93'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 'Oda ve Borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu hakkında yönetmelik' hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz" dedi.


"Sessiz kalmayacağız"


Kozuva, "Çerkezköy TSO olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız. Herkes bilmeli ki böyle vahim bir durum karşısında vatandaşımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Süleyman Kozuva, Çerkezköy, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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