Halep'te Çatışmalar Devam Ediyor

07.01.2026 02:16
PKK/YPG'nin Halep'teki saldırıları sonucu çatışmalar sürerken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin öğle saatlerinde Halep'te sivil yerleşimler ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar sürüyor.

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.

PKK/YPG'nin akşam saatlerindeki saldırısında 1 çocuk daha hayatını kaybetti.

-Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlara ara verildi

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Ulaşımı Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gelişmeler nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanından yapılan uçuşların 24 saat süreyle askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, yolcuların ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin sağlanması ile operasyonel faaliyetlerin emniyetinin temini amacıyla Halep'e yönelik geliş ve gidiş uçuşlarının bugünden itibaren geçici olarak durdurulduğu belirtilerek, planlanan uçuşların Şam Uluslararası Havalimanına yönlendirileceği, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Halep'te resmi kurumlardaki çalışmalar yarın durdurulacak

Halep Valisi Azzam Garip de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yarın resmi kurumlardaki çalışmaların durdurulacağı, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verileceğini duyurdu.

Garip, "Mevcut durum ve Suriye Demokratik Güçleri'nin hastaneleri ve kurumları bombalaması nedeniyle yarın resmi çalışma saatleri durdurulacaktır." dedi.

Terör örgütünün gün içinde düzenlediği saldırılarda 4'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u çocuk 16 sivil de yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG akşam saatlerinde Yeni Süryan Mahallesinde el Kalima okulu ile Bustan el-Başa Mahallesi'ndeki Zahi Azrak Hastanesi'ne akşam saatlerinde saladırı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklaması

Suriye Savunma Bakanlığının çatışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, PKK/YPG'nin, Halep'te ordu birlikleri ile sivillere yönelik saldırılarını üçüncü gününde artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

Örgütün, 10 Mart Anlaşması'nı tanımayarak fiilen ihlal ettiği belirtilen açıklamada, PKK/YPG'nin orduyu çatışma sahasını kendi belirleyeceği açık bir savaşa çekmeye çalıştığı vurgulandı.

Kaynak: AA

