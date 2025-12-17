Halı sahada meydan savaşı! Birbirlerine acımadan vurdular - Son Dakika
Halı sahada meydan savaşı! Birbirlerine acımadan vurdular

Halı sahada meydan savaşı! Birbirlerine acımadan vurdular
17.12.2025 18:45
Burdur'da bir halı saha maçında çıkan kavga sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur'da halı saha maçında oyuncular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Eğlenmek için organize ettikleri halı saha maçında kavga çıktı. Burdur'da Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı'nda halı saha maçı yapanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HALI SAHA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.G. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kavgaya karışan 6 genç, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu kişilerden 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.D.C. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kavga anı, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, 2 oyuncunun kavgasına diğerlerinin de dahil olması, bazı oyuncuların da kavgayı ayırması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Burdur, Kavga, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Mahlukatlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
