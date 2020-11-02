Haliliye Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından projesi hazırlanan imar değişikliği çalışmalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, Şanlıurfa halkının en iyi şartlarda yaşaması için çaba harcadıklarını söyledi.

Haliliye Belediyesinin hazırladığı projeye tam destek verdiklerini ifade eden Beyazgül, zaman kaybı olmadan projenin gerçekleştirileceğini belirtti.

Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu koruyarak çalıştıklarını dile getiren Beyazgül, yapılacak çalışmalarla kentin daha güzelleşeceğini aktardı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise memlekete hizmet etmek için göreve talip olduklarını ifade etti.

İmar değişikliği projesi için milletvekilleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını aktaran Canpolat, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cehveri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.