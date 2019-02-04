Son Dakika Haberleri: Haliliye'den Çifte Galibiyet

Haliliye'den Çifte Galibiyet

49 dakika önce

Haliliye Belediyespor Basketbol ve Voleybol takımı, haftayı galibiyetle tamamladı.

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Haliliye Belediyespor Basketbol ve Voleybol takımı, haftayı galibiyetle tamamladı.

Türkiye Basketbol 2. liginde Haliliye Belediye Spor, 11 Nisan Spor Salonunda Söğütsen Seramik Spor takımını konuk etti. Ligin 14'üncü haftasında Atilla Keskin yönetimindeki Haliliye Belediye Spor, maçın ilk periyotunu 36-26, ikinci periyotunu ise 44-57 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi karşısında dengeyi sağlayan Haliliye ekibi, salondan 96- 88'lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla ligdeki puanını 22'ye çıkartarak 5'nci sıradaki yerini korudu.

Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı ise ligin 19'uncu haftasında Malatya'da Malatya Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk setini 25-17 kazanan Haliliye ekibi, ikinci sette ise 25-20 mağlup oldu. İkinci setin ardından üstünlüğünü elden bırakmayan Haliliye ekibi maçta 25-20 ve 25-21'lik setlerle salondan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu skorla ligdeki puanını 36' ya çıkararak 5'inci sıraya yükseldi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Türkiye, voleybol, basketbol, Haliliye, Spor
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