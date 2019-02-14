Son Dakika Haberleri: Halk Eğitim Merkezinden Kan Bağışı

Halk Eğitim Merkezinden Kan Bağışı

1 saat önce

Yozgat Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri, Halk Eğitim Merkezi'nin girişinde kurulan Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Halk Eğitim Merkezinden Kan Bağışı, System.String[]
Yozgat Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri, Halk Eğitim Merkezi'nin girişinde kurulan Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Halk Eğitim Merkezi'nde bir gün süren kan bağışı kampanyasına yoğun katılım oldu. Kampanya ile ilgili konuşan yetkililer, "Halk Eğitim merkezi olarak kan bağışında bulunmak istedik. Yüksek bir katılım bekliyoruz. Burada gönüllülük esası önemli. Kan bağışı çok önemli bir sorumluluk. Ülkemizde maalesef bağışlar yetersiz. Kurum olarak bir nebze olsun Kızılay'a destek vermek istedik. Kan her zaman ihtiyaçtır. Her an bizlerin başına da olaylar gelebilir. Bizim de kan ihtiyacımız olabilir. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. Yetkililer, "Halk Eğitim Merkezi olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Bu yıl birçok kursumuz başarıyla devam etmekte. Mesleğe ve kişisel gelişime yönelik yeni kurslar planlanmakta ve açıklanmakta olup internet sitesi üzerinden duyurularla takip edip online üzerinden başvuru yapabilirler" açıklamalarında bulundu. Kızılay yetkilileri ise, kan bağışının önemine değinerek herkesi Kızılay'a kan bağışı davetinde bulundu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Yozgat, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı

Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 15:02:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halk Eğitim Merkezinden Kan Bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]