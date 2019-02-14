Halk Eğitim Merkezinden Kan Bağışı
1 saat önce
Yozgat Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri, Halk Eğitim Merkezi'nin girişinde kurulan Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Yozgat
Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri, Halk Eğitim Merkezi'nin girişinde kurulan Kızılay
'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Halk Eğitim Merkezi'nde bir gün süren kan bağışı kampanyasına yoğun katılım oldu. Kampanya ile ilgili konuşan yetkililer, "Halk Eğitim merkezi olarak kan bağışında bulunmak istedik. Yüksek bir katılım bekliyoruz. Burada gönüllülük esası önemli. Kan bağışı çok önemli bir sorumluluk. Ülkemizde maalesef bağışlar yetersiz. Kurum olarak bir nebze olsun Kızılay'a destek vermek istedik. Kan her zaman ihtiyaçtır. Her an bizlerin başına da olaylar gelebilir. Bizim de kan ihtiyacımız olabilir. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. Yetkililer, "Halk Eğitim Merkezi olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Bu yıl birçok kursumuz başarıyla devam etmekte. Mesleğe ve kişisel gelişime yönelik yeni kurslar planlanmakta ve açıklanmakta olup internet sitesi üzerinden duyurularla takip edip online üzerinden başvuru yapabilirler" açıklamalarında bulundu. Kızılay yetkilileri ise, kan bağışının önemine değinerek herkesi Kızılay'a kan bağışı davetinde bulundu. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
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