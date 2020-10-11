Halk Ekmek mobil ekmek fırını ile Başkent yollarında - Son Dakika

Halk Ekmek mobil ekmek fırını ile Başkent yollarında

11.10.2020 00:57
Halk Ekmek mobil ekmek fırını ile Başkent yollarında, System.String[]

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik ortamda ürettiği sağlıklı ürünleri Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik ortamda ürettiği sağlıklı ürünleri Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor. Büfeleri, Başkent Market ve Fabrika Satış Mağazaları aracılığıyla günlük ürettiği doğal ve lezzetli ürünleri satışa sunan Halk Ekmek, mobil fırınlarıyla da ilçeleri dolaşarak ürünlerin hazırlanma aşamasını vatandaşlara şeffaf şekilde gösteriyor.

Ankaralıların severek tükettiği Halk Ekmek ürünlerinin daha fazla vatandaşa ulaşabilmesi için yeni projeler hayata geçiriliyor. Üretimini gerçekleştirdiği doğal ve lezzetli ürünleri Halk Ekmek Büfeleri, Fabrika Satış Mağazaları ve Başkent Market aracılığıyla vatandaşlarla buluşturan Halk Ekmek şimdi de mobil fırınıyla ilçe ilçe dolaşarak daha fazla vatandaşa ulaşmayı amaçlıyor.

Halk Ekmek Fabrikası'nın deprem ve doğal afetlerde vatandaşlara sıcak ekmek üretimi yapan mobil ekmek fırını Başkent'te ilçeleri gezerek el değmeden hijyenik ortamda nasıl üretim yapıldığını şeffaflık ilkesi doğrultusunda vatandaşlara gösteriyor.

Deprem gibi doğal afetler döneminde kullanılan mobil ekmek fırınları ile kendi ürettiği ürünlerin tanıtımını da yapan Halk Ekmek, Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle'den sonra Demetevler'de de vatandaşla buluştu.

Halk Ekmek sağlıklı ürün çeşitliliği ile dikkat çekiyor

Halk Ekmek Fabrikası'nda hijyenik koşullarda el değmeden üretilen ürünlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, sağlıklı ürünlerin Başkentliler tarafından yoğun şekilde tüketildiğine dikkat çekti. Velioğlu, "38 yıldır kaliteden ödün vermeden üretim gerçekleştiriyoruz. Tüm ekmek çeşitlerinde yeni eklenenlerle birlikte hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Ankaralı vatandaşlarımız sofralarına giren katkısız ekmekleri ve diğer ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilir. Mobil ekmek fırınımız 17 Ağustos 1999'da İzmit Gölcük'te meydana gelen deprem başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen birçok doğal afette mağdur olan vatandaşlarımıza sıcak ekmek üretimi yaptı. Fırınımız en son Elazığ'da yaşanan depremde hizmet verdi. Bizler fırınımızı Başkentli vatandaşlarımıza da tanıtmak istedik. Mobil ekmek fırınımızı ilçelere ve semtlere götürerek hem tanıtımını yapıyor hem de sıcak ekmekleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Mobil fırın doğal afetler için hazırda bekliyor

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın mini ölçeği konumda olan mobil ekmek fırını doğal afetlerde olay yerine anında intikal ederek vatandaşların mağduriyetini gidermek için sıcacık ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

Bütçe dostu ekmekleri severek tükettiklerini belirten Demetevler sakinlerinden Hüseyin Keskin, "Halk ekmek ürünlerinden çok memnunuz. Mobil fırında sıcacık ekmeklerin nasıl üretildiğini de açık şekilde izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" derken, Yurdanur Ekte adlı bir başka vatandaş da, "Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden zaten çok memnunuz. Mobil fırını görünce ihtiyacım olan sıcak ekmeği alma fırsatı buldum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halk Ekmek mobil ekmek fırını ile Başkent yollarında - Son Dakika

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