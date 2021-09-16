Halk otobüsü ile elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Polis kaza ile alakalı soruşturma başlattı

Kazada elektrikli araç içerisinde bulunan sürücü Sefa A. ile yanındaki kuzenleri Halil İbrahim A.(16) ve Merve A.(16) yaralandılar.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Parkyolu Caddesi üzerinden gelerek kavşağa giriş yapan Fen Lisesi öğrencisi Sefa A. yönetimindeki elektrikli araç, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet Karadoğan(40) yönetimindeki 16 M 06092 plakalı özel halk otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli araç, Hazine Sokak üzerinden gelen Sait Kani yönetimindeki 34 BLC 793 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

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