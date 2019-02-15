Halk Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı
54 dakika önce
Gaziantep'te halk otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te halk otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Postallı'nın kullandığı 27 H 0090 27 plakalı özel halk otobüsü, Şahinbey
ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde Nurettin Balcı
idaresindeki Şahinbey Belediyesine ait hafriyat yüklü 27 BOP 60 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kamyon sürücüsü Balcı ile otobüste bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde otobüs ve kamyonun çarpışma anı yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:02 Kaynak: AA
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