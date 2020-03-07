Halkbank: 3-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Halkbank: 3-1 - Son Dakika Spor

Halkbank: 3-1

6 saat önce

SALON: Vestel Venus Atatürk Voleybol KompleksiHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu EmiroğluARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)HALKBANK: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu,Seganov, Efe Bayram,...

Halkbank: 3-1, System.String[]

SALON: Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu

ARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

HALKBANK: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu,Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Gökhan Gökgöz, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Orçun Ergun, Toncek Stern)

SETLER: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23

SÜRE: 124 dakika (25, 34, 31, 34)

AXA Sigorta Efeler Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor İzmir'de konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 18-25, 25-23, 25-22 ve 25-23 sonuçlandı. Bu sonuçla Arkas Spor normal sezonun bitimine bir maç kala 2'nci sıradaki yerini garantiledi.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, Muhammet Kaya, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:50 Kaynak: DHA
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