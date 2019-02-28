Halkbank'ın Denizli Bölgesindeki Ticari Kredileri 10 Milyar TL'yi Aştı"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizli bölgesinde toplam ticari kredilerini yüzde 23,8 artışla 10,1 milyar TL'ye taşıdıklarını bildirdi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizli bölgesinde toplam ticari kredilerini yüzde 23,8 artışla 10,1 milyar TL'ye taşıdıklarını bildirdi.



Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, finans sektörü ve reel kesim arasındaki güçlü diyaloğun uzantısı olarak gerçekleşen "Halkbank Üreten Türkiye" buluşmaları, Denizli bölgesinde Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla devam etti.



Denizli, Muğla ve Uşak illerinde faaliyet gösteren 400'ün üzerinde sanayici ve KOBİ'yle bir araya gelinen toplantıda, işletmelere Halkbank tarafından geliştirilen özel ürünler anlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizli'nin marka bir kent olduğunu ve bölgede faaliyet gösteren firmaların önemli bir istihdam sağladığını belirtti.



KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarında Halkbank'ın çözüm ortağı olmayı sürdüreceğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:



"Denizli ticaret, sanayi, kültür ve turizm alanında önemli bir merkezdir. Bölgeye yapılan her yatırım, ülkemizin ekonomik gelişimine katkı olarak geri dönmektedir. Bu bilinç ve sorumlulukla son 5 yılda nakdi ticari kredilerimizi yüzde 285 artırdık. Toplam ticari kredilerimizi 2018 yılında yüzde 23,8 büyümeyle 10,1 milyar TL'ye taşıdık. Denizli bölgesinin başta tekstil, turizm ve mermer olmak üzere tüm faaliyet alanlarında, dünya ölçeğinde rekabetçi bir il olması yönünde çalışmalarımız devam edecek. Ekonomimize güç veren tüm firmaları destekleyerek Denizli bölgesinin bir sanayi merkezi olarak büyümesine katkı vermeye devam edeceğiz."



"20 bin esnafa ulaştık"



Osman Arslan, bölgede 36 şubede 526 çalışanla hizmet verdiklerini ve esnaf bankacılığı alanında önemli bir gelişim sağladıklarını belirtti.



Denizli, Muğla ve Uşak genelinde, bundan 10 yıl önce 134 milyon TL seviyesinde bir esnaf kredisi hacmine sahip olduklarını aktaran Arslan, "Artan finansman imkanlarımızla son 10 yılda bu hacmi daha da artırmayı başardık ve 2018 sonu itibarıyla esnaf kredilerimizi 9 katına, yani 1,2 milyar TL seviyesine çıkardık. Bu süreçte 8 bin esnaf daha Halkbank kredilerinden faydalandı, kredili esnaf müşterimiz 20 bine ulaştı. Esnafımız her durumda Halkbank'a güveniyor. Bizler de tüm gücümüzle bu güvene layık olmak için çalışıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.



Arslan, Halkbank'ın Denizli ve çevresindeki işletmelere sağladığı özel ürünler arasında İhracat Seferberliği Kredisi, KOSGEB Destekli Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği, Turizm Destek Kredisi, Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, Su Ürünleri ve Balıkçılık Kredisi gibi kredilerinin yanı sıra KOBİ Alacak Sigortası'nın da bulunduğunu bildirdi.

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