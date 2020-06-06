Haluk Bilginer'li Alex Rider D-Smart'ta!

Kaliteli ve zengin içerikleriyle yayın yapan D-Smart, yeni içerik yatırımları yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü birçok içerik sağlayıcısı ile çalışan D-Smart, Sony Pictures Television ile uzun yıllardır işbirliği yapıyor. Sony Pictures Television'ın yeni film ve dizi içeriklerinin yanı sıra çok zengin ve geniş arşivinin de Türkiye'deki yayıncısı olan D-Smart,yeni dizilerinin ilk gösterimini 3 Ekim'de Soho House İstanbul'da yapmıştı. İlk defa fragmanı gösterilen Alex Rider dizisinin Türkiye'deki yayıncısı ise D-Smart olacak. D-Smart'ın yenilenen digital yayın platformu D-Smart GO'da yayınlanmaya başlayacak 8 bölümlük dizi yazar Anthony Horowitz'in dünyanın pek çok ülkesinde satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlandı.