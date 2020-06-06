Haluk Bilginer'li Alex Rider D-Smart'ta!
Kaliteli ve zengin içerikleriyle yayın yapan D-Smart, yeni içerik yatırımları yapmaya devam ediyor.
Kaliteli ve zengin içerikleriyle yayın yapan D-Smart, yeni içerik yatırımları yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü birçok içerik sağlayıcısı ile çalışan D-Smart, Sony Pictures Television ile uzun yıllardır işbirliği yapıyor. Sony Pictures Television'ın yeni film ve dizi içeriklerinin yanı sıra çok zengin ve geniş arşivinin de Türkiye'deki yayıncısı olan D-Smart,yeni dizilerinin ilk gösterimini 3 Ekim'de Soho House İstanbul'da yapmıştı. İlk defa fragmanı gösterilen Alex Rider dizisinin Türkiye'deki yayıncısı ise D-Smart olacak. D-Smart'ın yenilenen digital yayın platformu D-Smart GO'da yayınlanmaya başlayacak 8 bölümlük dizi yazar Anthony Horowitz'in dünyanın pek çok ülkesinde satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 08:53
Son Dakika Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti