Üye Girişi
Hamas, İngiltere'nin terör örgütü ilan etme adımına karşılık "geniş çaplı hareket" başlattı - Son Dakika

Hamas, İngiltere'nin terör örgütü ilan etme adımına karşılık "geniş çaplı hareket" başlattı

20.11.2021 20:39
Hamas, İngiltere'nin terör örgütü ilan etme adımına karşılık "geniş çaplı hareket" başlattı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarına karşı "geniş çaplı hareket" başlattıklarını duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarına karşı "geniş çaplı hareket" başlattıklarını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, İngiltere İçişleri Bakanı Patel'in ifadeleri sonrasında izleyecekleri stratejiyi açıkladı.

İngiltere'nin kararının Filistin direnişi üzerinde "faydasız ve etkisiz" olacağını belirten Heniyye, "Bu karara karşı çıkmak, sınırlandırmak ve kınamak için geniş çaplı hareket başlattık." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü ilan etmesinin Filistin halkına yönelik "yeni bir saldırı" olacağını kaydeden Heniyye, söz konusu açıklamayı " İsrail'e yönelik önyargılı bir adım" olarak niteledi.

Heniyye ayrıca, "Karar, uluslararası hukuka ve Filistinlilerin özgürlük ve bağımsızlık yolunda direnme ve mücadele haklarına aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.

İsmail Heniyye, Süleyman Soylu, England, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas, İngiltere'nin terör örgütü ilan etme adımına karşılık 'geniş çaplı hareket' başlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil 20:30 AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi 19:15 Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
20:32 Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Felç kalma riski var
20:30 Cristiano Ronaldo'nun WhatsApp yazışmaları sızdı! Hocasına söylemediği kalmamış
20:29 AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil
20:22 Ahmet Davutoğlu: Hemen acil seçim!
20:13 Gazze fatihi Mavi Marmara icradan satılık!
20:03 Kalp rahatsızlığı yaşayan Barcelona'nın yıldız golcüsü Agüero futbolu bırakıyor
19:57 Kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
19:52 Traktör devrildi: Baba ve oğul aynı anda yaşamını yitirdi
19:50 Instagram, akışta müzik özelliğini üç ülkede test ediyor: Türkiye de var
19:38 Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak
Cristiano Ronaldo'nun WhatsApp yazışmaları sızdı! Hocasına söylemediği kalmamış Cristiano Ronaldo'nun WhatsApp yazışmaları sızdı! Hocasına söylemediği kalmamış         
20:31
Ahmet Davutoğlu: Hemen acil seçim! Ahmet Davutoğlu: Hemen acil seçim!         
20:22
Aracıyla geri manevra yapan baba, çocuğunun ölümüne sebep oldu Aracıyla geri manevra yapan baba, çocuğunun ölümüne sebep oldu         
18:38
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 20:45:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, İngiltere'nin terör örgütü ilan etme adımına karşılık "geniş çaplı hareket" başlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement