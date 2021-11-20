Hamas, İngiltere'nin terör örgütü ilan etme adımına karşılık "geniş çaplı hareket" başlattı - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarına karşı "geniş çaplı hareket" başlattıklarını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, İngiltere İçişleri Bakanı Patel'in ifadeleri sonrasında izleyecekleri stratejiyi açıkladı.

İngiltere'nin kararının Filistin direnişi üzerinde "faydasız ve etkisiz" olacağını belirten Heniyye, "Bu karara karşı çıkmak, sınırlandırmak ve kınamak için geniş çaplı hareket başlattık." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü ilan etmesinin Filistin halkına yönelik "yeni bir saldırı" olacağını kaydeden Heniyye, söz konusu açıklamayı " İsrail'e yönelik önyargılı bir adım" olarak niteledi.

Heniyye ayrıca, "Karar, uluslararası hukuka ve Filistinlilerin özgürlük ve bağımsızlık yolunda direnme ve mücadele haklarına aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.