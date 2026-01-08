Hamas'tan Son İsrailli Eşir İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika
Hamas'tan Son İsrailli Eşir İçin Arama Çalışmaları

Hamas\'tan Son İsrailli Eşir İçin Arama Çalışmaları
08.01.2026 10:23
Hamas, Gazze'de son İsrailli esirin cesedi için arama çalışmalarını yeniden başlattı.

GAZZE, 8 Ocak (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esirin cesedini arama çalışmalarına yeniden başladı.

Adının gizli kalması koşuluyla çarşamba günü Xinhua'ya bilgi veren Hamas içinden bir kaynak, arama çalışmalarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin katılımıyla Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua

