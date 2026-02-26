Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı - Son Dakika
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı

Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
26.02.2026 10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
İnternet üzerinden hamburger siparişi veren bir vatandaş eve gelen yemeği görünce hayatını şokunu yaşadı. Videoyu yayınlayan şahıs "Hamburger sipariş ettim. İçinde hiçbir şey yok ve eti ısırılmış. Gerçekten rezillik. Diğerini açtım. Bunda eti ısırmamışlar..." ifadelerini kullandı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi yetkililere devreye girmeleri konusunda çağrıda bulundu.

İnternet üzerinden hamburger siparişi veren bir vatandaş, eve gelen ürünü açtığında gördükleri karşısında şaşkına döndü. Siparişin görüntülerini kayda alarak sosyal medyada paylaşan kişi, hamburgerin içinin boş olduğunu ve köftesinin ısırılmış halde gönderildiğini öne sürdü.

"GERÇEKTEN REZİLLİK"

Videoda konuşan vatandaş, "Hamburger sipariş ettim. İçinde hiçbir şey yok ve eti ısırılmış. Gerçekten rezillik. Diğerini açtım. Bunda eti ısırmamışlar..." ifadelerini kullandı. Görüntülerde ekmeğin arasında sos, garnitür ya da tam bir köfte yerine eksik ve dağınık bir ürün olduğu görülüyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, hem ilgili işletmeye hem de denetim kurumlarına çağrıda bulunarak olayın araştırılmasını istedi. Bazı kullanıcılar bunun hijyen ve gıda güvenliği açısından ciddi bir sorun olduğunu savundu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Görüntülerin ardından tüketici hakları ve gıda denetimi konusu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür durumlarda tüketicilerin ilgili firmaya yazılı başvuruda bulunması ve gerekli görülmesi halinde resmi şikâyet mekanizmalarını devreye sokması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerle ilgili yetkililerden açıklama bekleniyor.

Son Dakika Yaşam Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • halil eles halil eles:
    Ne kadar doğru 3 0 Yanıtla
    aragorn aragorn:
    feyk bence 0 0
  • Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    vay seredfzlr 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı - Son Dakika
