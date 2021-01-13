Hamileyken koronavirüse yakalanmış - Son Dakika

Hamileyken koronavirüse yakalanmış

13.01.2021 18:09
Hamileyken koronavirüse yakalanmış, System.String[]

Geçtiğimiz kasım ayında Kraliçe Silvia'nın kardeşi Walter Sollerlaht'ın ölümünün ardından ailenin bir araya geldiği dönemde hem Sofia hem de Carl Philip, grip benzeri semptomlar göstermeye başladı.

Geçtiğimiz kasım ayında Kraliçe Silvia'nın kardeşi Walter Sollerlaht'ın ölümünün ardından ailenin bir araya geldiği dönemde hem Sofia hem de Carl Philip, grip benzeri semptomlar göstermeye başladı. Yapılan testin ardından her ikisinin de Covid 19 testi pozitif çıktı. Çift, gördükleri tedavinin ardından kısa sürede iyileşti.PRENSES DE BEBEK DE İYİ DURUMDA

Bunun hemen ardından da üçüncü bebeklerini beklediklerini resmi olarak duyurdu. Prenses Sofia'nın bebeğinin bu durumdan zarar görüp görmediği de hem ailesini hem de takipçilerini endişelendirdi. Fakat yapılan resmi açımlamada hem Prenses Sofia'nın hem de bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu.MUTLULUKLARINI BÖYLE DUYURDULAR Çift mutlu haberi "Mutluyuz ve üçüncü bebeğimizi karşılamaya hazırlanıyoruz" açıklamasıyla duyurmuştu. Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın Alexander ve Gabriel adında iki çocukları bulunuyor. Çiftin üçüncü bebeğinin 2012'in Mart ya da Nisan ayında dünyaya gelmesi bekleniyor. Çift, 2015 yılında Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerinin bir araya geldiği bir törenle evlenmişti.TV'DE ŞÖHRET PEŞİNDEYDİ Bir erkek dergisine yılana sarılarak çıplak pozlar verdi sonra da TV'de yayınlanan bir reality show'da boy gösterdi. Ama 2010'da bir restoranda tanıştığı genç adam sayesinde hayatı değişti. Bir zamanlar verdiği pozlar nedeniyle "yılanlı kadın" olarak anılan o genç kadın şimdi ülkesinin yakışıklı prensiyle evli ve mutlu bir prenses.ÜLKE HALKI DA ONU SEVDİ Bir zamanlar, TV ekranlarında ya da objektif karşısında adını duyurmaya çalışan o genç kadın yani Sofia Hellqvist ya da evlendikten sonraki adıyla Prenses Sofia, artık ülkesinin en çok sevilen tanınmış kişilerinden biri.GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

36 yaşındaki Prenses Sofia, Prens ile 2010 yılında tanışmadan sadece bir yıl önce kamera karşısında geçen hayatına bir son verip çalışmak için gönüllü olarak Gana'ya gitti. Orada yardıma muhtaç çocuklar ve gençler için çalıştı.BİR RESTORANDA TANIŞTILAR

Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı.Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı.ESKİ DEFTERLERİ AÇILDI Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.Carl Philip'in ailesi de önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar. Çift, 2015 yılında evlendi. Düğünleri masal prenseslerini aratmayacak türdendi. Zaten evlilik öncesinde de evliliğinin ilk dönemlerinde de sürekli olarak geçmişi karşısına çıkarılan Sofia Hellqvist "hiçbir şeyden pişman olmadığını. Her şeyin kendi tercihi olduğunu ve yine olsa yine aynısını yapacağını" söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.AİLEYE UYUM SAĞLADI

Ama nişan açıklandıktan sonra Sofia Hellqvist, gelin gideceği aileye uygun giyinip öyle davranmaya başladı. Gençlik yıllarında yaptırdığı dövmelerin bazılarını sildirdi. Daha ciddi bir giyim tarzı benimsedi. İsveç Kralı Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın tek erkek çocuğu olan Prens Carl Philip, iki erkek çocuk sahibi oldu.PRENS, BABASININ VELİAHTI DEĞİL Prens, babasının veliahtı değil. Kendisinden iki yaş büyük ablası Prenses Victoria, zamanı geldiğinde tahta çıkacak. Prens'in bir de Prenses Madeleine adında küçük kız kardeşi var. Kral'ın kararıyla İsveç kraliyet ailesi küçüldü. Prens Carl Philip ile Prenses Madeleine'in çocukları, unvanları ellerinde kalsa da kraliyet görevlerinden çıkarıldı.

Hamileyken koronavirüse yakalanmış

Koronavirüs, Kasım, Mart, Grip, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hamileyken koronavirüse yakalanmış - Son Dakika Magazin


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