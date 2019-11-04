Hamilton'ın önünde yalnızca Schumacher var!

Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 şampiyonluğa ulaşan 2. isim oldu.



2019 Formula 1 sezonunda da şampiyon otomobil ve sürücü değişmedi. Mercedes, takımlar, Lewis Hamilton ise pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.



Hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren rakiplerine büyük üstünlük kuran Mercedes takımı, bu yıl, 2017 ve 2018'in aksine sezonun ilk yarısındaki performansıyla ipi göğüsledi.



Üst üste 6. kez takımlar şampiyonluğuna uzanan Mercedes, Ferrari'nin 1999-2004 sezonları arasında kırdığı rekora ortak oldu.



Mercedes, hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçti.



2019'un ilk 5 yarışında, sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın ilk iki sırayı aldığı Mercedes, bu alandaki rekoru da egale etti. Ferrari (1952, 2002) ve Mercedes (2014, 2015-2016) takımları, daha önce ikişer defa 5 yarışlık galibiyet serisi yakalamıştı.



Otomobillerin aerodinamik yapısının değiştiği 2019 sezonu öncesindeki testlerde önde görünen Ferrari takımı, aracını sezon başına göre geliştirdi ancak bir kez daha Mercedes'in arkasında kaldı.



Yüzey kalınlığı incelen lastikleri anlama konusunda geciken Ferrari, sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinden itibaren ağırlığını koysa da 2007'den beri süre gelen şampiyonluk hasretini bu yıl da dindiremedi.



- Hamilton, Schumacher'in ensesinde



ABD Grand Prix'sini 2. sırada tamamlayan Hamilton, önceki iki sezonda olduğu gibi bitime iki yarış kala şampiyonluğu garantiledi.



Bu sezon 10 birincilik kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan 34 yaşındaki Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018'in ardından 6. kez mutlu sona ulaştı.



"Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Juan Manuel Fangio'yu geçen Hamilton, Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 6. kez imza atan 2. sporcu olarak kayıtlara geçti. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher yer alıyor.



F1 tarihinde en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler şöyle:



Pilot Ülke Şampiyonluk sayısı



Michael Schumacher Almanya 7 Lewis Hamilton Büyük Britanya 6 Juan Manuel Fangio Arjantin 5 Alain Prost Fransa 4 Sebastian Vettel Almanya 4 Niki Lauda Avusturya 3 Jack Brabham Avustralya 3 Jackie Stewart Büyük Britanya 3 Nelson Piquet Brezilya 3 Ayrton Senna Brezilya 3



- Arka arkaya 3. şampiyonluk



Hamilton, hızı ve istikrarının, bir kez daha en iyi otomobille birleşmesi sonucu peş peşe 3. şampiyonluğunu elde etti. Hamilton böylece Schumacher, Fangio ve Sebastian Vettel'den sonra bunu başaran 4. sürücü oldu.



Formula 1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 13 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 yıl en az bir yarış kazanmıştı.



F1 tarihinde 3 kez üst üste şampiyonluk kazanan pilotlar şunlar:



Pilot Şampiyonluk serisi



Michael Schumacher 5 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) Juan Manuel Fangio 4 (1954, 1955, 1956, 1957) Sebastian Vettel 4 (2010, 2011, 2012, 2013) Lewis Hamilton 3 (2017, 2018, 2019)



- Birincilik sayısını 83, pole sayısını 87'ye çıkardı



Formula 1 kariyerinde bugüne dek 83 yarış kazanan Hamilton, 91 birinciliği bulunan Schumacher'i takibini sürdürüyor. En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Schumacher ve Hamilton'ın ardından Vettel (53), Alain Prost (51) ve Ayrton Senna (41) geliyor.



2017 İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza atarak rekoru ele geçiren Hamilton, bu yıl 4 yarışa ilk sıradan başladı.



Bitime iki yarış kala 87 pole pozisyonu bulunan Hamilton'ı, bu alanda Schumacher (68) ve Senna (65) takip ediyor. Sıralama turlarında 57 kez en iyi dereceyi yapan Vettel ise 4. sırada yer alıyor.



- İlk şampiyonluk 2008'de



Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan Hamilton, 2002'de Formula Renault 2, 2005'te Formula 3 ve 2006'da ise GP2 serisinde şampiyonluklar elde etti.



2007'de McLaren-Mercedes takımıyla anlaşan Hamilton, sezonun ilk mücadelesi Avustralya Grand Prix'sinde kürsünün 3. basamağında yer alarak dikkati çekti. Hamilton, şampiyonadaki ilk zaferine ise 2007'deki Kanada Grand Prix'sinde ulaştı.



Hamilton, Formula 1'deki ilk sezonunda üst üste 9 kez podyumda yer alan ilk çaylak pilot olarak da kayıtlara geçti.



Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu ise 2008'de kazanan Büyük Britanyalı sürücü, zirve mücadelesi verdiği Felipe Massa'yı yalnızca bir puan farkla geride bıraktı.