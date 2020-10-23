Hamit Altıntop: "Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır" - Son Dakika

Hamit Altıntop: "Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır"

23.10.2020 16:29
Hamit Altıntop:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in Avrupa ile Premier Lig kadrosuna alınmaması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in Avrupa ile Premier Lig kadrosuna alınmaması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Hamit Altıntop, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanya ekibi Real Madrid'de beraber forma giydiği Mesut Özil'in, takımı Arsenal'de lig ve Avrupa kadrosun alınmamasını değerlendiren Altıntop, "Bir futbolcu olarak kulüp size ihtiyaç duymuyorsa ve sizi kadroya almıyorsa, bu çok ağır. Bunu hazmetmesi ve kabul etmesi inanılmaz ağır. Aylardır konuşuluyordu, Galiba Mesut'a ve menajerine devam etmeme niyetinde oldukları aktarılıyordu. Mesut kardeşimiz için üzgünüm. Anca o güçlü bir karaktere sahip. Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk kökenli Alman oyuncunun çok başarılı bir isim olduğunu dile getiren Hamit Altıntop, "Daha 32 yaşında. Umarım bizim gibi sakatlık görmez ve daha uzun yıllar futbol oynar. Ağabeyi ve bir yönetici olarak ayakta kalmasını, çalışmaya devam etmesini diliyorum. Ocak ayında bu durum değişebilir. Belki tekrar Mesut'a ihtiyaç duyabilirler ya da kariyerini farklı yöne çevirebilir." diye konuştu.

"Kulüplerimizi bilime yönlendirebilirsek daha iyi netice alırız"

Türk kulüplerinin son yıllarda Avrupa kupalarında istenilen sonuçları alamamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Hamit Altıntop, şunları söyledi:

"Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un performansı gayet olumluydu. Takımlarımız dirençli. Ayakta kaldılar. Sonuçlar çok iyi değil ama iyi bir seviye olduğuna inanıyorum. Telafisi var. Kulüplerimizi destekliyoruz. Tabii ki gerçekçi de olmamız gerekiyor. Son yıllarda takımlarımızın Avrupa'daki performansı çok olumlu değildi. İnanıyorum ki kulüplerimizi bilime, geliştirmeye ve araştırmaya daha fazla yönlendirebilirsek, onları bu konuda desteklersek, gelecek senelerde daha iyi bir netice alırız."

"A Milli Takım'dan gayet memnunuz"

Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın sergilediği performanstan memnun olduklarını ancak daha da iyi olunması gerektiğini aktardı.

Milli takımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'na katılacağını hatırlatan Altıntop, "A Milli Takım'dan gayet memnunuz. Defansif anlamda son yıllarda inanılmaz sıkıntı çekmiştik. Avrupa Şampiyonası elemelerinde inanılmaz bir defansif performans gösterdik. Avrupa Şampiyonası'na katılmamızdan memnunuz ama genel gidişatın daha iyi olması gerekir. Hedefimiz genç milli takımlardaki havuzu daha da büyütmek. Antrenörlere daha fazla futbolcu imkanı sunabilmek. Çalışmalarımız var. Umuyorum ki gelecek senelerde bunu da ortaya çıkaracağız. Takımlarımız daha farklı seviyelerde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kupada tek maçlı sistemi destekliyorum"

Bu sezon Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun maç takvimi olduğunu ve Ziraat Türkiye Kupası'nın formatında değişikliğe gittiklerini vurgulayan Hamit Altıntop, şunları kaydetti:

"Tek maçlı bir sistem. Kupada tek maçlı sistemi destekliyorum. Her maçın ciddiye alınması gerekir. Telafisi olmayan maçlar oynanacak. Herkes bunu daha farklı değerlendirecek. 9 maçta Avrupa'ya gideceksiniz. Ziraat Türkiye Kupası'nın böyle güzel ve değerli bir platform olduğuna inanıyorum. Sponsorumuz Ziraat Bankası'na teşekkür etmek istiyorum. Turkuvaz Medya Grubu'na da destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım maçlar da keyifli olur."

Hamit Altıntop, Mesut Özil, Arsenal, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hamit Altıntop: 'Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır' - Son Dakika Spor

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