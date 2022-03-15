Hammadde yüklü tır yol ayrımında devrildi - Son Dakika

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan hammadde yüklü tır, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Erkan Ş. idaresindeki 41 AAY 604 plakalı hammadde yüklü tır, Osmangazi Köprüsü bağlantı yoluna girdiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kaza sonrasında tır sürücüsü şoför kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında bağlantı yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu/İHA)