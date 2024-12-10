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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu Hamza Dönmez, Antalya'da düzenlenen Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından 7-9 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya'nın Aksu ilçesindeki Pelin Cemal Kütahya Spor Salonu'nda gerçekleştiren şampiyonada 57 ilden 250 sporcu, derece elde etmek için mücadele verdi. İki gün süren şampiyonada Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün özel sporcusu Hamza Dönmez, Türkiye şampiyonu oldu.

Madalyasını düzenlenen törenle alan Dönmez, geride bıraktığı rakiplerinin elini havaya kaldırarak izleyicilerden büyük alkış aldı.