Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı
21.12.2020 21:25
Güzel oyuncu Hande Erçel, göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Erçel'in paylaşımı büyük beğeni topladı.
ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı listesinde ilk sırada yer alan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Instagram hesabında 17.8 milyon takipçisi olan Hande Erçel, kırmızı dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajsız halini paylaşan ancak giydiği dekolteli elbisesiyle hayranlarını büyüleyen Erçel'e beğeni yağdı.
HANDE ERÇEL'İN PAYLAŞIMI "NİSPET" OLARAK DA YORUMLANDI
Kısa süre önce eski erkek arkadaşı Murat Dalkılıç tarafından takipten çıkarılan Erçel'in bu paylaşımı nispet olarak da yorumlandı.
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