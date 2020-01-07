Hanife Gürdal " Kocama neden çıplak fotoğraflarınızı atıyorsunuz" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hanife Gürdal ' Kocama neden çıplak fotoğraflarınızı atıyorsunuz' - Son Dakika Magazin

Hanife Gürdal " Kocama neden çıplak fotoğraflarınızı atıyorsunuz"

7 saat önce

Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabından eşine çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadınları ifşa ederek fotoğrafları kocalarına göndereceğini söyledi.

Hanife Gürdal

Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabından eşine çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadınları ifşa ederek fotoğrafları kocalarına göndereceğini söyledi.


Eşine küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Hanife Gürdal, yayınladığı videosunda şunları söyledi...

Hanife Gürdal, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hanife Gürdal, eşine çıplak fotoğraflarını gönderen kadınlara tepki gösterdi: Fotoğraflarınızı kocalarınıza atacağım
Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti! Aleyna Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptü Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı yönündeki iddiaları yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:41 Atiye karakteri nasıl doğdu? Yazar Şengül Boybaş anlattı - Son Dakika Magazin
18:34 Aleyna Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptü - Son Dakika Magazin
18:11 Tiyatro Ark'tan "Ring " oyunu - Son Dakika Magazin
17:26 Baba Parası'nı kaç kişi izledi? - Son Dakika Magazin
16:46 Gülşen'den yeni yılın ilk konseri - Son Dakika Magazin
15:23 Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı yönündeki iddiaları yalanladı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hanife Gürdal " Kocama neden çıplak fotoğraflarınızı atıyorsunuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]