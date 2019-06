Haraketsizlik pıhtı riskini artırıyor

Medicana International Samsun Hastanesi kalp damar cerrahisi uzmanlarından Opr. Dr. Murat Küsdül, haraketsizliğin pıhtı atma riskini artırdığını belirtti.Küsdül, yaptığı yazılı açıklamada, kanda pıhtılaşmanın her yaştan bin kişiden birinin başına gelen bir sorun olduğunu kaydetti. Bilgisayar veya masa başında çalışma, hareketsiz uzun yolculukların pıhtı sorununa zemin hazırladığına dikkat çeken Küsdül, "Her yıl dünyada 3 milyon, Türkiye 'de 30 bin kişi buna bağlı yaşamını kaybediyor. Pıhtılaşma her yaştan bin kişiden birinin başına gelen bir sorun. Atar veya toplardamar sistemlerinde gelişip kan akışını engelliyor. Atardamarlarda pıhtılar kalp krizi veya inmeyle sonuçlanabiliyor." ifadesinde bulundu.Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin dörtte birinin pıhtı nedeniyle meydana geldiğini belirten Opr. Dr. Murat Küsdül, şunları kaydetti:"Her yaşta görülebilse de 60 yaşın üstünde ciddi oranda pıhtılaşma riski artıyor. Kadınlarda hamilelikte ve hamilelik sonrası emzirme döneminde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Doğum kontrol hapı kullananlarda daha yüksek oranlarda görülüyor. Sigara içimi, obezite, büyük ameliyatlardan sonra hareketsizlik pıhtı oluşumuna zemin hazırlıyor. 21'inci ve gelecek yüzyılın en büyük sorunu hareketsizlik olacak. Beyaz yakalı popülasyonumuz çok fazla. Bilgisayar oyunları nedeniyle çocuklarımız saatlerce bilgisayar başında, bacaklarını sarkıtmış şekilde hareketsiz duruyorlar. Hal böyleyken dünyada her 37 saniyede bir kişi bacaklarına oturan pıhtı ve bunun akciğerlere gitmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Sorun gerçekten büyük. Pıhtı atan hastaların yarısı hiçbir belirti hissetmiyor. Özellikle pıhtı miktarı az ya da küçük damarlardaysa fark edilmeyebiliyor. En sık görülen belirtilerse, etkilenen bacakta ağrı, şişme ve yürümeyle bu şikayetlerin artması.Akciğerdeki pıhtıların ani tıkanmalara neden olabildiği gibi tedavi edilmezse kronikleşerek akciğer tansiyonunu yükseltip, kalp yetmezliği ve ölüme yol açabileceğine vurgu yapan Küsdül, "Akciğerdeki embolilerde ya ani ölümle yaşamınızı yitirirsiniz ya da doğru ve düzgün tedaviyle pıhtı eriyebilir, toparlayabilirsiniz. Belli bir oran da ki bu oran hiç az olmayan bir oran, kronikleşerek kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona neden olabilir. Bu hastalık hızla ilerleyerek kalp yetersizliğine neden olur." açıklamasında bulundu.