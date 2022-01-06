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'Harika İş Yeri' ödülü Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verildi - Son Dakika

'Harika İş Yeri' ödülü Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verildi

06.01.2022 16:58
'Harika İş Yeri' ödülü Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verildi

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan incelemelerin ardından, Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne 'Harika İş Yeri' sertifikası verildi.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan incelemelerin ardından, Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne 'Harika İş Yeri' sertifikası verildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne sertifika verilmesinde etkili olan çalışmalar şöyle açıklandı: "Her hafta, çalışanlar arasından seçilen, farklı uzmanların konuşmacı olduğu ve tüm Türkiye'deki bakanlık çalışanlarına canlı yayınlanan 'Teknoloji Kürsüsü', herhangi bir sosyal alanda konu uzmanlığı olan BTGM çalışanlarının gönüllü konuşmacı olduğu 'Salı Sohbetleri', akşam saatlerinde tüm çalışanların rahatlıkla genel müdür ile konuşabilecekleri '19: 00 Sonrası Açık Kapı' politikası, kurum personeli ve iş birimleri ile yapılan memnuniyet anketleri, 3 ayda bir yayımlanan 'BTGM Bülten Dergisi', kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla çalışanlar ile yönetim kademeleri arasında elçi görevi yapan 'Dönüşüm Liderleri' programı, teknoloji odaklı yenilikçi projeleri başlatacak ve teknoloji alanında yaratıcı fikirleri destekleyecek 'BTGM Garaj' oluşumu, çalışanların fikirlerini iletebilecekleri 'Fikir Kutusu', hafta sonu tüm ekip ve aileleri ile yapılan birçok sosyal etkinlik.

Genel Müdürlük görevini 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren sürdüren Dr. Cebrail Taşkın, kurumun 'Harika İş Yeri Sertifikası' almasıyla ilgili DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Taşkın, "Hem çalışanlarımıza hem de hizmet sunduğumuz birimlere mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlıyoruz. Ortak amacımız, Türkiye'deki en iyi Bilgi Teknolojileri Kurumu olmak. Bu amaçla çalışan memnuniyetini en önemli stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda önemli yatırımlar yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

"BİR KURUMUN EN ÖNEMLİ VARLIĞI ÇALIŞANLARIDIR"

Great Place to Work sertifikasını yüksek bir memnuniyet skoruyla almanın doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu ifade eden Taşkın "Yaptığımız çalışmaların çalışma arkadaşlarımız tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesidir. Bu sonuç bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. Bir kurumun en büyük varlığı çalışanlarıdır. Çalışanlarımızı merkeze aldık, onlara dokunduk, onları dinledik, düşüncelerine önem verdik ve değerli hissettirdik, bu sayede çok güzel bir yıl geçirdik. Bu gururu bizlere yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkürler ediyorum. Çalışanımızın mutluluğunu iyileştirmeye emin adımlarla devam edeceğiz, her çalışanımız sabah işe mutlu gelecek, akşam da evine mutlu ve huzurlu gidecek, bunu her daim sağlayacağız" diye konuştu.

30 YILDIR EN İYİ İŞVERENLERİ SEÇİYOR

Merkezi California Amerika'da bulunan iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman, uluslararası bir organizasyon olan Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Enstitünün 60'tan fazla ülkede her yıl 100 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanında dünyada gerçekleştirilen en çok tercih edilen ve en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor.


'Harika İş Yeri' ödülü Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verildi
'Harika İş Yeri' ödülü Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verildi
'Harika İş Yeri' ödülü Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verildi
'Harika İş Yeri' ödülü Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verildi
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Türkiye, Salı, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Harika İş Yeri' ödülü Bilgi ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne verildi - Son Dakika
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