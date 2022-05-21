Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı - Son Dakika
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Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı

21.05.2022 20:17
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı

? Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lozova kentinde yenilenen kültür merkezi dün Rus füzesiyle vuruldu.

? Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lozova kentinde yenilenen kültür merkezi dün Rus füzesiyle vuruldu. Olayda bir çocuk 7 kişi yaralandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada Lozova kentindeki kültür merkezinin yakın zamanda yenilendiğini belirterek dün öğleden sonra Rus füzesiyle vurulduğunu belirtti. Olayda 11 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kültür merkezinin vurulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı

YORUMLAR
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Zelenskiy, Azovstal'daki askerler ile Rus esirlerin takasına hazır olduklarını söyledi Zelenskiy, Azovstal'daki askerler ile Rus esirlerin takasına hazır olduklarını söyledi Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Harkiv, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı - Son Dakika


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