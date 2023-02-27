HARMANLI'DA DEPREMLE GELEN HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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HARMANLI'DA DEPREMLE GELEN HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

27.02.2023 12:13

ADIYAMAN Harmanlı'da deprem sonrası onlarca yapı yıkıldı.

ADIYAMAN Harmanlı'da deprem sonrası onlarca yapı yıkıldı.

Depremlerde Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan Harmalı'da evler yerle bir oldu. Yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği Harmanlı'da köylünün desteğiyle yapılan Atatürk heykeli ise ayakta kaldı. Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, "Köy gördüğünüz gibi hepsi gitti. Şu anda en acil sorun konteyner ve temizlik malzemeleri. Köyde evlerin yüzde 90'ı yıkık ya da kullanılamaz halde. Bizim ileride bir mahalle daha var orayla birlikte 60 ölümüz var. 7-8 sene önce yaptırdık bu heykeli. Mersin'de görmüştüm. Onu buraya yaptırdık. Malzemeden çalmazsan her şey sağlam oluyor" dedi.

Köylülerden Gaffar Düzey, "Köyün yüzde 80'i yıkıldı. Ben de annemi kaybettim. Her şey berbat durumda. Açıkta kaldık. Konteynerimiz gelmedi. Çadır hala yetersiz. Gıdayla ilgili bir sorunumuz yok. Devletimiz, milletimiz gönderdi. Çadırlarda kalıyoruz. Tek şansımız insanlar kışın yoktu burada" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: HARMANLI'DA DEPREMLE GELEN HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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