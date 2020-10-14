Harran Üniversitesi istihdama katkı sağlamaya devam ediyor

Harran Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iş birliğinde üniversite-sektör buluşması web semineri yapıldı.

Covid-19 pandemi sürecinden dolayı Zoom programı üzerinden yapılan seminer, Harran Üniversitesi youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Şanlıurfa'da ayakkabı sektöründe uzman kişilerin telekonferansta buluştuğu programın açış konuşmalarını, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak yaptı.

Harran Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cevher İlhan Cevheri'nin moderatörlüğünü yaptığı web seminerine, Ayakkabı sektördeki gelişmeler ve marka stratejileri konuları ele alındı.

Pandemi dönemi olması dolayısıyla tüm sektörde kısıtlamalara gidilmesine karşı, 6. teşvik bölgesi olan Şanlıurfa'da yatırımların devam ettiğinin vurgulandığı toplantıda sektörün daha da ilerlemesi üzerinde duruldu. - ŞANLIURFA