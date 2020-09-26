Harran Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Harran Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Harran Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi, System.String[]

Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanbey Yerleşkesi'ndeki amfi tiyatrosunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, öğrencilerin zorlu salgın döneminde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden biri olan HRÜ'den mezun olduklarını belirtti.

Tüm öğrencileri tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"Geleceğin ümidi mezunlarımız, bugün bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Bugünden itibaren sizin yeni bir hayat serüveniniz başlıyor. Yaşam boyu öğrenme dediğimiz yeni süreç başlıyor. Şunu unutmayın ne iş yapıyorsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapın. Kariyerinizde daima zora talip olun. Yeniliklere açık olun. Ülkemiz sizin gibi iyi yetişmiş gençlerle yükselecektir. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizleri yaşamınızın yeni dönemine en iyi dileklerimle uğurluyorum."

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Demir ile Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Başarılı öğrencilere plaketlerin verildiği tören, kep atma ile tamamlandı.

Harran Üniversitesi, İstiklal Marşı, Mezun, Tören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harran Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Bu da indirimli korona! Vatandaşlar izdiham oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı Messi, Suarez transferi sonrası Barcelona yönetimini eleştirdi: Artık beni şaşırtmıyor Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz         
16:44
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
"Polislerce darbedildim" diyen Fenerli Rambo, suç uydurma suçunda gözaltına alındı         
12:12
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 17:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Harran Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei