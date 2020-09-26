Harran Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanbey Yerleşkesi'ndeki amfi tiyatrosunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, öğrencilerin zorlu salgın döneminde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden biri olan HRÜ'den mezun olduklarını belirtti.

Tüm öğrencileri tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"Geleceğin ümidi mezunlarımız, bugün bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Bugünden itibaren sizin yeni bir hayat serüveniniz başlıyor. Yaşam boyu öğrenme dediğimiz yeni süreç başlıyor. Şunu unutmayın ne iş yapıyorsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapın. Kariyerinizde daima zora talip olun. Yeniliklere açık olun. Ülkemiz sizin gibi iyi yetişmiş gençlerle yükselecektir. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizleri yaşamınızın yeni dönemine en iyi dileklerimle uğurluyorum."

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Demir ile Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Başarılı öğrencilere plaketlerin verildiği tören, kep atma ile tamamlandı.